Polizeieinsatz in Rohrbach : Illegale Fahrstunden am Glashütter Weiher

Foto: dpa/Carsten Rehder

Rohrbach/St Ingbert Am Samstag (10. Juli), gegen 18 Uhr, wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert mitgeteilt, dass im Bereich des Glashütter Weihers in Rohrbach seit geraumer Zeit ein Fahrzeug in auffälliger Art und Weise geführt werde.

