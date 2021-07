Polizei in St. Ingbert : Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein erwischt

Foto: dpa/Friso Gentsch

St Ingbert In den frühen Sunden des Sonntagmorgens (18. Juli ist Beamten der Polizei St. Ingbert gegen 2.10 Uhr ein Fahrzeug in der Straße Am Mühlwald aufgefallen. Bei einer Kontrolle des blauen Peugeot, der von einem 34-Jährigen aus St. Ingbert gefahren wurde, haben die Beamten dann festgestellt, dass der Fahrer nicht nur erheblich alkoholisiert war, sondern auch keinen Führerschein hatte.