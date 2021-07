Malteser Hilfsdienst St. Ingbert : Nachmittage für Senioren bei den Maltesern

St Ingbert Der Malteser Hilfsdienst bietet in der St. Ingberter Ludwigstraße jetzt wieder seine kostenfreien Spiele- und Kaffee-Runden im wöchentlichen Wechsel jeweils Dienstagnachmittags an. Am Dienstag, 20. Juli findet von 15 bis 17 Uhr ein Kaffeenachmittag und am 27. Juli zur selben Uhrzeit ein erster Spielenachmittag statt. Auch die Sitztanzstunden für Senioren und das „Café Malta“ für Menschen mit Demenz sind wieder gestartet.

Eine Anmeldung ist notwendig. Die Teilnehmenden müssen geimpft oder genesen sein bzw. einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können.