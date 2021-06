VHS Rohrbach/Hassel : Gewässer-Exkursion am Glashütter Weiher

Gewässer-Exkursion am Glashütter Weiher

Exkursionsteilnehmer bei Gewässerproben an der Quelle beim Kneipp-Becken, rechts Jörg Schuh. Foto: Manfred Agatter

Rohrbach Die Veranstaltung der Volkshochschul-Nebenstelle Rohrbach/Hassel fand ein fachkundiges Publikum.

Nach historischen Informationen über den Begriff „Glashütte“ in Rohrbach und kurzen Erläuterungen durch den Dozenten Jörg Schuh wurden in wasserdichten Schuhen drei verschiedene Gewässertypen, bewaffnet mit Lupe, Behälter, Kescher und Protokollbogen, angesteuert: Der Kleberbach, die Quelle des Kneippbeckens und ein Tümpel, um die Messwerte festzustellen, zu vergleichen und zu bewerten.

Es wurde auch erläutert, wodurch die Werte zustande kommen, welche Auswirkungen sie haben und wie man bei Fehlentwicklungen gegensteuern kann. Während der Säure-Base-Indikator am Kleberbach und dem Tümpel einen pH-Wert um 6,5 (etwa neutral) anzeigte, betrug er an der Quelle 5,7 (leicht sauer). Die Messwerte des Tümpels waren ähnlich wie beim Kleberbach, jedoch konnte man hier aufgrund anaerober Zersetzungsprozesse unangenehme Gerüche wahrnehmen.

Am Beispiel des Tümpels erklärte Jörg Schuh den Stoffkreislauf im Ökosystem. Aufgrund des höheren Nährstoffangebots war die Artenvielfalt an Wassertieren im Tümpel deutlich größer als in den beiden anderen Biotopen. Es fanden sich u.a. Libellenlarven, Bachflohkrebse, Wasserflöhe, Hüpferlinge, Büschelmücken, Wasserwanzen und verschiedene Käfer.