Ferienprogramm in St. Ingbert : Tolle Erlebnisse in kleineren Gruppen

Auf die Rollen und los. OB Ulli Meyer und Beigeordnete Nadine Backes (von rechts) statteten dem städtischen Kinderferienprogramm auf dem Verkehrsübungsplatz in Rohrbach einen Besuch ab. Foto: Maria Müller-Lang

St. Ingbert/Rohrbach Dass das Ferienprogramm für Kinder in St. Ingbert trotz Corona stattfinden konnte, ist aus Sicht der Stadt eine „organisatorische Meisterleistung“. OB Ulli Meyer und die Beigeordnete Nadine Backes besuchten die Kinder auf dem Verkehrsübungsplatz.

Es ist fast schon Tradition, dass der Oberbürgermeister die Kinder in der Ferienfreizeit besucht, die von der Stadt St. Ingbert in Kooperation mit dem Saarpfalz-Kreis organisiert wird. So auch in diesem Sommer, diesmal in Begleitung von Nadine Backes, der Beigeordneten für Kinder und Bildung bei der Stadtverwaltung, die diesen Termin sehr gerne wahrnahm: „Das Ferienprogramm der Stadt ist eine ideale Ergänzung zur Ferienbetreuung der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS), so können berufstätige Eltern einen großen Teil der Sommerferien abdecken.“

Das Team um Jörg Henschke und Julia Klesen hat sich wieder einiges einfallen lassen, um den Kindern zwei tolle Ferienwochen zu bieten, wie es iner Pressemitteilung der Stadt heißt. Beide Stadtjugendpfleger können mit ihrer jahrelangen Erfahrung aus dem Vollen schöpfen und wissen genau, womit sie die Kinder begeistern können. „Der organisatorische Arbeitsaufwand aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln im Vorfeld war enorm, aber ein Absagen des Ferienprogramms kam für uns eigentlich nie in Frage“, erzählt Jugendpfleger Jörg Henschke beim Besuch von Oberbürgermeister Ulli Meyer und Nadine Backes in Rohrbach.

Das Ferienprogramm wird in der Regel für 40 Kinder angeboten. In Zeiten von Corona wurde jeweils an vier Standorten gleichzeitig mit je zehn Kindern, drei Betreuern und einer pädagogischen Fachkraft geplant. Die verschiedenen Gruppen wechseln täglich die Standorte, die jeden Abend gereinigt und desinfiziert werden müssen. So durchlaufen alle Kinder während der Ferienwoche das gleiche Programm.

Bei seinem Besuch auf dem Verkehrsübungsplatz in Rohrbach, wo die Kids mit viel Spaß einen Inline Skate-Kurs absolvierten, begrüßte der Chef der Verwaltung die Kinder ganz herzlich: „Es macht Spaß zu sehen, wie viel Freude ihr an dem Inliner-Kurs habt. Ich bin sicher, ihr werdet in dieser Woche noch sehr viel erleben, denn euch erwartet ein super abwechslungsreiches Programm. Viel Spaß dabei!“ Besonders dankte Meyer den Jugendpflegern Jörg Henschke und Julia Klesen, die sich den Corona-Herausforderungen gestellt haben.

In dieser Woche stehen für die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren noch ein Besuch bei der Feuerwehr, eine Spielplatztour, ein Besuch im Zoo, eine Eselwanderung, ein Kreativworkshop und – als als krönender Abschluss — der Besuch der Völklinger Hütte auf dem Programm.