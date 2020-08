Absage der Großveranstaltung : St. Ingberter Edelsteinbörse fällt in diesem Jahr aus

Die Börse „Edle Steine“hatte im vergangenen Jahr zahlreiche Besucher in Stadthalle und Kuppelsaal des Rathauses gelockt. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Die Edelsteinbörse, die am 7. und 8. November 2020 in der Stadthalle St. Ingbert stattfinden sollte, ist abgesagt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, seien Großveranstaltungen noch bis zum 31. Oktober verboten und die Bedingungen und Auflagen für die hoffentlich kommenden Lockerungen leider noch nicht abzusehen.

2021 ist die nächste Mineralien-, Fossilien-, Schmuck- und Edelsteinbörse „Edle Steine“ ganz regulär für das erste Wochenende im November geplant.