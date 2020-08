Chefin der Arbeitsagentur in Homburg zu Gast : Lob vom Landrat für die Kooperation

Die neue Leiterin der Arbeitsagentur, Madelaine Seidel (links) zu Besuch in der Kreisverwaltung in Homburg und tauschte sich mit Landrat Theophil Gallo, Jürgen Haßdenteufel und Ulrike Zawar (von links) aus. Foto: Sandra Brettar

Homburg Die neue Chefin der Arbeitsagentur, Madelaine Seidel, stattete gemeinsam mit ihrem Vorgänger Landrat Theophil Gallo in Homburg einen Antrittsbesuch ab.

An der Spitze der Agentur für Arbeit Saarland (BA) hat es Ende April dieses Jahres einen Wechsel gegeben. Nach 33 Jahren im Dienst der BA ist Jürgen Haßdenteufel in den Ruhestand gegangen und hat den Vorsitz der Geschäftsführung zum 1. Mai an Madeleine Seidel übergeben (wir berichteten). Nun hat der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Theophil Gallo, Madeline Seidel und Jürgen Haßdenteufel zu einem Besuch in die Kreisverwaltung eingeladen. Am Treffen in lockerer Runde nahm auch Ulrike Zawar, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit und Soziales beim Kreis, teil. Sie war jüngst auf Vorschlag des Landkreistages in den Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Saarland berufen worden, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt.

Die Bundesagentur in der Talstraße 57b befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Landratsamt in Homburg. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit in der Jugendberufsagentur im Saarpfalz-Kreis eine Verbindung der drei Kooperationspartner Jugendamt, Jobcenter – der Kreis ist kommunaler Träger des Jobcenters – und Bundesagentur für Arbeit. So war auch die Jugendberufsagentur Gegenstand des Gespräches neben Themen wie Arbeitsmarktpolitik, Nachwuchskräftemängel, Kurzarbeit in der Corona-Zeit und E-Akte.

„Nach eineinhalb Jahren können wir sicher von einer bislang erfolgreichen Kooperationsarbeit sprechen. Die Jugendberufsagentur kann den Hilfesuchenden auf dem Arbeitsmarkt einen guten Dienst erweisen. Das Zusammenspiel der Akteure vor Ort ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die soziale und berufliche Integration von jungen Menschen“, resümierte der Landrat und dankte Jürgen Haßdenteufel für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren nicht nur im Rahmen der neu entstandenen Jugendberufsagentur. Er ließ keinen Zweifel daran, die verlässliche Verbindung zwischen Kreis und BA mit der neuen Vorsitzenden in bewährter Form fortsetzen zu wollen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Madeline Seidel bekräftigte die Bedeutung der Jugendberufsagentur für die Jugendarbeit im Kreis. „Es ist wichtig, dass wir die Maßnahmen der Jugendberufsagentur stets im Blick behalten, diese gemeinsam weiter- und gegebenenfalls auch neu entwickeln. Die Betreuung junger Menschen auf ihrem Weg zu einem guten Einstieg ins Berufsleben nimmt immer mehr Raum ein. Gemeinsam müssen wir hier unserer Verantwortung gerecht werden.“