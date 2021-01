KG Dann wolle ma emol Rohrbach : „Dann wolle ma emol“ feiern wieder online

Rohrbach Bei der Sitzung am 6.Februar wird es sogar eine „virtuelle Sektbar“ und „Mitmach-Pakete“ geben.

Zum Beispiel wird im Anschluss an die Sitzung noch eine virtuelle Sektbar organisiert, und es wird im Vorfeld „Mitmach-Pakete“ zu erwerben geben, um das Erlebnis der Rohrbacher Faasenacht komplett zu machen,so die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Der junge Vorstand der KG betonte bereits in den vergangenen Monaten immer wieder, dass es seit Beginn der Pandemie nie eine Option war, alles abzusagen und nur tatenlos auszuharren. Man wollte präsent sein, man wollte den Kontakt zu Mitgliedern und Freunden des Vereins und der Fastnacht nicht verlieren. Vielmehr wolle man ein Lächeln, gute Stimmung und Hoffnung schenken, in einer Zeit, die für viele sehr schwer ist und auf neue, kreative und vielleicht ungewöhnliche Ideen und Lösungen setzen. Ganz nach dem Motto „dann wolle ma emol“ wird halt angepackt, nur eben anders als gewohnt – Corona zum Trotz.