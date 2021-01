VHS St. Ingbert : Neuimker-Lehrgang teilweise auch digital

St. Ingbert Kursus der VHS St. Ingbert vermittelt alle Kenntnisse, die zur Haltung von Bienen erforderlich sind.

In diesem Jahr bietet die Volkshochschule St. Ingbert den Neuimker-Lehrgang erstmalig in einer Mischform, bestehend aus Online-Seminar und Präsenzkursus, an. Die Online-Lehrmaterialien stehen den Teilnehmern direkt nach der Anmeldung zur Verfügung. Sobald es wieder möglich ist, wird der Kursus in Präsenzform weitergeführt. Der Online-Lehrgang hat eine Gültigkeit von zwei Jahren und ist in der Kursgebühr enthalten.