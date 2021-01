Verbraucherzentrale gibt Tipps : Was tun bei Schimmel in der Zimmer-Ecke?

Was tun bei Schimmel in der Zimmer-Ecke?

St. Ingbert/ Bliestal Die Experten der Verbraucherzentrale geben Hausbesitzern Tipps und Ratschläge.

Ein typisches Winterproblem plagt derzeit viele Mieter und Hauseigentümer. Speziell in Zimmer-Ecken und in schlecht geheizten Schlafzimmern wächst Schimmel auf kalten Wandbereichen. Bei solchen Schwierigkeiten helfen die Energieberater der Verbraucherzentrale, indem sie Tipps und Hinweise zur Schimmelvermeidung geben. „In jedem Fall ist es Feuchtigkeit, die das Schimmelwachstum begünstigt“, sagt Werner Ehl, Energieberater der Verbraucherzentrale. Im Sommer spielt es außer bei Souterrainwohnungen kaum eine Rolle, wie viel Wasserdampf beim Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen in die Raumluft gelangt. Aber wenn es draußen kalt ist, kann jedes Gramm Wasser das Schimmelwachstum fördern. Denn sobald geheizt werden muss, wird aus Gründen der Sparsamkeit weniger gelüftet. „Dabei ist zu bedenken, dass die relative Luftfeuchtigkeit vor kalten Wänden ansteigt“, sagt der Fachmann. Wenn diese nicht regelmäßig abgeführt wird, kann sich Schimmel bilden. Besonders gefährdet sind sogenannte geometrische Wärmebrücken wie Zimmer-Ecken, die durch zwei Außenwände gebildet werden. Auch dünne Wände von Heizkörpernischen können von Schimmel befallen werden, wenn der Heizkörper wenig oder gar nicht aufgedreht wird.

Eine erste Beratung zur Schimmelvermeidung bietet die Verbraucherzentrale zurzeit als Rückrufberatung oder als Video-Chat-Beratung an. Diese Beratung ist kostenfrei. Wenn in der Erstberatung keine konkreten Hinweise zur Schimmelvermeidung gegeben werden können, besteht die Möglichkeit eines Hausbesuchs. Dieser kostet 30 Euro Eigenanteil für Verbraucher. Für Hilfeempfänger ist der Check kostenfrei. Mehr Infos zum Dämmen, Heizen und Lüften unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder Terminvereinbarung unter Tel. (06 81) 5 00 89 15 oder unter (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei). Mail: energieberatung@vz-saar.de.

Anmeldung zur Energieberatung in St. Ingbert im Rathaus, Am Markt 12, unter Tel. (06894) 130, in Blieskastel in der VHS, Am Schloss 11 (ehemaliges Internatsgebäude) unter Tel. (06842) 92 43 10.