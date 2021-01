Neuer Laden in Rohrbach : „Kleinste Ladenpassage der Welt“

Neuer Laden in Rohrbach

Neues Team in der „kleinsten Ladenpassage der Welt“ in Rohrbach: Apotheker Christoph Dahlem und die neuen Betreiber des benachbarten Tabakladens, Tina und Martin Biedermann (von links). Foto: Peter Gaschott

Rohrbach Die Familie Biedermann übernimmt bald den Tabakladen neben der Rohrbach-Apotheke.

Eine Menge Rohrbacher Geschichte hängt an einem klitzekleinen Geschäft in der Dorfmitte. Unmittelbar neben der Rohrbach-Apotheke, fast mit gleichem Eingang, gibt es seit Jahrzehnten einen Tabakladen. Zurzeit ist der geschlossen. Nicht mehr lange, denn die Familie Biedermann richtet schon mit Hochdruck ein. Momentan wird umgebaut, und in ein paar Wochen wird Neueröffnung sein.