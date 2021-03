Corona-Testzentren in St. Ingbert : Testzentrum über Ostern geöffnet

St Ingbert Das Corona-Schnelltestzentrum im St. Ingberter Ratskeller steht auch an den Ostertagen bereit. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat das Testzentrum an Gründonnerstag, 1. April, von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

An Karfreitag, 2. April, hat das Testzentrum von 10 bis 14 Uhr geöffnet und an Karsamstag, 3. April, von 9 bis 14 Uhr. Am Ostersonntag bleibt das Testzentrum geschlossen. An Ostermontag, 5. April, steht das Testzentrum von 10 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr zur Verfügung. Für einen Schnelltest wird kein Termin benötigt.