Hobby-Autorin aus St. Ingbert : Eichhörnchen führten auf ein neues Terrain

Bianca Schilsong hat einen Gedichtband über die Tiere in ihrem Garten geschrieben und veröffentlicht. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Bianca Schilsong aus St. Ingbert hat Gedichte über ihre Naturbeobachtungen veröffentlicht.

Die Corona-Pandemie hat mit ihren zahlreichen Einschränkungen dazu geführt, dass die Menschen sich wieder vermehrt zu Hause und auch im Garten aufhalten. Manch einer hat festgestellt, dass er die Natur nun auch viel intensiver und vor allem auch wesentlich bewusster wahrnimmt. Dazu zählt auch Bianca Schilsong.

Die Frau hat vor einem Jahr, zu Zeiten des ersten Lockdown, plötzlich begonnen, die Tiere im Garten genauer zu beobachten. „Wenn man nur zu Hause ist und viel Zeit hat, liegt das nahe“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Zuerst seien es nur ein bis drei Eichhörnchen gewesen, die die St. Ingberterin beobachtete. Dann entdeckte sie auch Vögel und einen Igel, der ab und an vorbeischaute. Da sie eine Neigung zum Schreiben hat, verfasste sie daraufhin spontan Gedichte, die sie dann per Whatsapp an Freunde und Verwandte verschickte.

Die Resonanz sei riesig gewesen, so die Dichterin. Dies auch, weil sie Fotos dazu schoss und das Ganze so auch illustrierte. „Das erfolgt spontan. Ich beobachte und dann fällt mir ein Gedicht dazu ein“, beschreibt Schilsong ihre Vorgehensweise. Nach den Gedichten über Eichhörnchen kann sie sich auch vorstellen, welche über Schafe und Ziegen zu verfassen. Die füttert sie nämlich immer, gemeinsam mit ihrer Mutter, beim Spazierengehen. Dabei nutzt sie das Schreibprogramm des Handys, um die Einfälle gar nicht erst in Vergessenheit geraten zu lassen. Zu Hause erfolgt dann der Feinschliff.

Ihre Zeilen reimen sich immer. Das ist der Schriftstellerin wichtig. Das Schreiben der Gedichte ist noch neues Terrain. Kurzgeschichten und Romane gehören schon länger zu ihrem Repertoire. „Das läuft parallel weiter. Jeden Tag schreibe ich zwei Kurzgeschichten. Jetzt sind es schon etwa 700“, sagt Bianca Schilsong. Ihre dortige Fangemeinde hat ihr Gedichtbuch schon gekauft. „Die freuen sich über die Gedichte“, ist die Autorin stolz. Nun hat sie sozusagen „Blut geleckt“, denn das Ganze macht Spaß und gibt ihr viel. Die Idee zum Gedichtband kam ihr erst im Februar. Dann ging es ratz, fatz: Am 2. März kam das Werk im Selbstverlag bei epubli heraus. Sie wählt immer Gartentiere aus. Manchmal inspiriert sie auch die Gustav-Clauss-Anlage mit den dortigen Tieren.

Noch mehr brennt sie aber für das Schreiben von Kriminalromanen. „St. Ingbert Spuren des Todes“, lautet der (Arbeits)Titel des neuesten Werkes, das im Herbst im Bielefelder Dirk-Luther-Verlag erscheinen wird. Dabei geht es um Psychospiele. Quasi ein Krimi mit Thriller-Aspekten, der komplett in der Mittelstadt spielt. Das Schreiben fing bei ihr bereits im Grundschulalter an, als sie zu Hause Geschichten für die Mutter schrieb. Viel Autobiographisches sei da dabei gewesen. Die Mutter unterstützt sie heute noch und liest auch schon mal Korrektur. Immer wenn in Deutsch Aufsätze anstanden, war die Freude groß. „Mein Vorbild war Marie-Luise Fischer“, blickt die Autorin zurück. Irgendwann verspürte sie Lust, mal was Spannendes zu schreiben. So erschein 2000 der Roman „Der schwarze Mantel“.

Nach fünf Jahren Pause ging es dann weiter. Es sei nicht einfach, einen Verlag zu finden. Es gab auch schon eine zehnjährige Pause vom Krimi schreiben. Dann waren Kurzgeschichten wieder höher im Schilsong’schen Kurs. „Ich habe sehr, sehr viel Fantasie“, gesteht sie. Das Schreiben geht ihr gut von der Hand. Davon leben kann sie nicht. „Das wäre der Jackpot“, gibt sie zu. Derzeit ist sie ohne Beschäftigung. Früher war sie als Einzelhandelskauffrau und Erzieherin tätig. Normalerweise geht sie gerne ins Theater oder ins Konzert, bastelt Grußkarten oder schaut gerne, berichtet die 38-Jährige.