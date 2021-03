Unfallflucht in St. Ingbert : Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgänger

Foto: dpa/Jens Wolf

St Ingbert Am Freitagabend (26. März) gegen 18.15 Uhr ist in der Kohlenstraße in St. Ingbert-Mitte ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfallleicht verletzt worden. Der Fußgänger bewegte sich nach Polizeiangaben zunächst zu Fuß auf dem Gehweg aus Richtung Schlachthofstraße kommend in Laufrichtung Josefstaler Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der unfallbeteiligte Autofahrer war in der Kohlenstraße aus Richtung Josefstaler Straße kommend in Fahrtrichtung Schlachthofstraße unterwegs. Der Fußgänger befand sich aus Sicht des PKW-Fahrers gesehen auf der rechten Seite. In Höhe eines Autohandels betrat der Fußgänger die Fahrbahn und wurde von dem vorbeifahrenden Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er überstand die Kollision zum Glück mit leichten Verletzungen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.