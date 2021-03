Einbruch in Rohrbach : Einbrecher erbeuten Mobiltelefone und Zubehör

Rohrbach Am frühen Samstagmorgen (27. März) ist in eine Firma in der Geistkircher Straße in Rohrbach eingebrochen worden. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen die Verglasung einer Notausgangstür der Firma ein, um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Letztendlich wurden Mobiltelefone und Mobiltelefon-Zubehör entwendet. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizeihofft, dass vielleicht Passanten etwas beobachtet haben könnten.