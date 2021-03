St. Ingbert : Bauarbeiten sorgen für Behinderungen im Straßenverkehr

Foto: dpa/Jan Woitas

St Ingbert Wegen der Kellermontage eines Fertighauses ist die Behringstraße in Höhe des Anwesens mit der Nummer sechs an diesem Dienstag, 30. März und Mittwoch, 31. März, sowie am Dienstag, 6. April, und Mittwoch, 7. April, voll gesperrt.