Mutwillige Sachbeschädigung : Vier Fahrzeuge beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Ormesheim In der Nacht zum Donnerstag (11. Juni) kam es zu insgesamt vier Fällen von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Ormesheim. Ein bislang unbekannter Täter ging nach Angaben der Polizei offensichtlich über die Kapellenstraße zur Straße „Am Heerberg“ und anschließend in den „Tannenweg“.

Auf dieser Wegstrecke beschädigte er an vier Autos die Außenspiegel. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.