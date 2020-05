Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Ommersheim bekommt ein Gesundheits- und Fitness-Studio

Ommersheim Der Gemeinderat in Mandelbachtal sprach sich mehrheitlich für dieses Vorhaben aus. Einwände eines Bürgers bleiben außen vor.

Das Gremium befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Einwänden eines Anwohners aus der Pfarrer-Storz-Straße. In seinem Widerspruch sorgte sich der Ommersheimer angesichts der geschätzten über 1000 Duschvorgänge pro Monat im geplanten Sporttreff um die Wasservorräte. Der Mann befürchtet, dass deshalb im Brandfall nicht genügend Löschwasser zur Verfügung stehen könnte. Auch glaubt er, dass die Kapazität der Abwasserkanäle „unterdimensioniert“ sei. Auch haben seiner Auffassung nach bereits der Anschluss der Kita am Hüttenweg und die dort versiegelten Flächen zu Problemen geführt. Es komme bei Regen zu Rückstaus und zum Überlaufen der Abwasserschächte, so der Bürger. Zudem verstärke sich die Lage durch Hygieneprobleme. Der Mann fordert deshalb eine Garantie, dass durch die Baumaßnahmen kein Schmutzwasser in seinen Keller gelangt und ihm deshalb auch keine Kosten entstehen. Auch bereitet ihm der Verkehrslärm Kopfzerbrechen. Fahrzeuge würden sich bereits heute im Hüttenweg stauen. Ein Einmünden in den fließenden Verkehr sei auch jetzt schon in Spitzenzeiten kaum möglich, so der Bürger. Außerdem würden die Pläne zu erhöhten Emissionen, die den Maximalwert in einem Wohngebiet übersteigen, beitragen.