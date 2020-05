Wichtige Teile für Beatmungsgeräte : Feinstarbeit „made in Homburg“

Um die Bauteilversorgung von Beatmungsgeräten zu sichern, arbeitet die Lohnfertigung bei Kadia in Homburg nach vorgegebenen Hygienevorschriften und Abstandsregeln in drei Schichten. Foto: Johannes Wosilat/Kadia/Johannes Wosilat

Homburg Das Unternehmen Kadia fertigt am Standort Homburg wichtige Teile für Beatmungsgeräte für Kunden in Deutschland, Japan und den USA. Die Lohnfertigung läuft derzeit auf Hochtouren

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass bei Kadia, Spezialist für feinste Bauteile, derzeit die Maschinen nicht still stehen. Am Standort Homburg werden hochpräzise Bauteile für Beatmungsgeräte in der Intensivmedizin hergestellt. „Wegen der großen Nachfrage mussten wir auf Drei-Schicht-Betrieb umstellen, um die Herstellung der dringend benötigten Geräte zu unterstützen“, wie Geschäftsführer Henning Klein sagt. Derzeit sei die Auslastung gut. Das Unternehmen Kadia mit Sitz in Nürtingen hat sich international einen Namen gemacht als Spezialist für Hontechnologie, ein High-End-Verfahren zur Metallbearbeitung für exakte Bohrungen. Der Name „Honen“ leitet sich vom englischen „to hone“ ab, wetzen, schleifen. Kadia entwickelt und fertigt nicht nur die Maschinen, um die Bohrungen bearbeiten zu können, sondern auch die entsprechende Werkzeug- und Anwendungstechnik. In Lohnfertigung werden Bauteile nach Auftrag für verschiedenste Anwendungen hergestellt. Lohnfertigung meint sozusagen als „verlängerte Werkbank“ für verschiedene Kunden, die Teile ihrer Produktion von Kadia fertigen lassen. „Wir haben über 340 verschiedene Kunden in Lohnhonbereich aus allen Industriezweigen. Die Hauptkunden sind jedoch aus dem Bereich Automotiv und Hydraulik“, erklärt Henning Klein.

Bei der Feinstbearbeitung von Bohrungen mit dem Honverfahren wird mit Bohrnadeln im tausendstel-Millimeter-Bereich gearbeitet; es werden höchste Maß-, Form und Oberflächengenauigkeiten erzielt. Kompetenzen, die bei Formel 1-Hochleistungs-Bauteilen ebenso gebraucht werden wie bei Funktionskomponenten für Fahrzeuge – oder eben jetzt in der Medizintechnik.

Info Kadia GmbH + Co. wurde 1959 gegründet. Die Firma Kadia begann damals mit der Herstellung von Honwerkzeugen. 1969 wurde die erste Honmaschine bei Kadia entwickelt und das Unternehmen expandierte. Im Jahre 1981 folgte dann die Herstellung der ersten Entgratmaschine. Heute zählt das Unternehmen mit Werken in Nürtingen, Homburg/Saar und Brighton (Michigan/ USA) zu den führenden Spezialisten für Hon- und Entgrattechnologie. Mit 200 Mitarbeitern arbeitet Kadia national und international für Kunden der Automobilindustrie und deren Zulieferer aus der ganzen Welt.

„Beatmungsgeräte sind komplexe Apparaturen. Von ihnen wird, wie von allen Produkten in der Medizintechnik, eine absolute Zuverlässigkeit verlangt. Auch wenn viele Komponenten und Einzelteile heute in Fernost produziert werden, verlassen sich die Hersteller der Hightech-Geräte doch häufig auf das Maschinen- und Bearbeitungs-Know-how deutscher Mittelstandsunternehmen.“ So komme es auch, dass die Lohnfertigung der Kadia-Produktion GmbH und Co schon seit geraumer Zeit in die Herstellung von Schlüsselkomponenten eingebunden sei.

Die Honspezialisten bearbeiten Kugelführungen, die sich in den so genannten Voice-Coil-Aktuatoren (VCA) der Beatmungsgeräte finden. VCA sind Schwingspulen oder Tauchspulen; solche Spulen werden unter anderem in Lautsprechern verbaut, daher die im englischen Sprachraum gebräuchliche Bezeichnung „Voice Coil“. VCA sind elektromechanische Antriebe, die in den Beatmungsgeräten für eine korrekte Zuführung der Beatmungsluft sorgen. Für den Patienten eine lebenswichtige Funktion. In einem Beatmungsgerät sind mehrere dieser Aktuatoren verbaut.

„Die Kugelführungen bestehen im Kern aus Bohrungen mit höchster Genauigkeit, der Durchmesser beträgt gerade einmal fünf Millimeter“, teilt Kadia mit. Durch das Honverfahren werden mit feinsten Spindeln präzise Bohrungen ermöglicht. „Es geht um Toleranzen von weniger als einem tausendstel Millimeter. In den Führungen laufen Kugeln wie in einem Kugellager, jedoch ist die Bewegung linear. Die Lebensdauer ist für 100 Millionen Bewegungszyklen ausgelegt. Ohne Honbearbeitung wären die hohen Anforderungen nicht zu realisieren, denn nur durch Honen erhalten Bohrungen eine perfekt runde und zylindrische Geometrie, außerdem eine definierte Oberfläche, was für die Wälz- oder Gleiteigenschaften von zentraler Bedeutung ist“, heißt es weiter.

„Bei den Bohrungen für die Beatmungsgeräte bewegen wir uns im Grenzbereich des technisch Machbaren“, erklärt Kadia-Geschäftsführer Henning Klein. „Um die hohen Genauigkeiten zu erreichen, nutzen wir unsere modernsten Honmaschinen und eigens dafür entwickelte Honwerkzeuge.“

Kadia bearbeitet derzeit pro Tag mit modernsten Maschinen 2000 Kugelführungen für Beatmungsgeräte. Foto: Kadia