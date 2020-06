Sturz „auf der Windschnorr“ : Motorradfahrer aus Homburg bei Sturz schwer verletzt

Foto: BeckerBredel

Homburg/Limbach Am Dienstag, 8. Juni, hatte ein schwerer Verkehrsunfall mit beteiligten Motorradfahrern auf der Windschnorr (L 119) in Kirkel für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt (wir berichteten). Die Polizei konnte zunächst keine Detailinfos liefern, was sie nun nachholt: Demnach war in Limbach gegen 13 Uhr auf besagter Straße zwei Motorräder verunglückt.