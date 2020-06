Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Freie Wähler: Beim Bauland muss dringend etwas passieren

Mandelbachtal Die Nachfrage nach Wohnraum in Mandelbachtal ist durch die gute Lage zur Landeshauptstadt Saarbrücken und der Mittelstadt St. Ingbert hoch.

„Wie der überwiegende Teil der Ratsmitglieder haben auch die Freien Wähler in der letzten Gemeinderatssitzung für die Ausweisung von Bauland an der Ziegelhütte in Ommersheim gestimmt“, so Manfred Dier, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat Mandelbachtal. Die Nachfrage nach Wohnraum sei in Mandelbachtal durch die gute Lage zur Landeshauptstadt Saarbrücken und der Mittelstadt St. Ingbert hoch und steige kontinuierlich an. Hier sei auch die Landespolitik gefordert. Der Landentwicklungsplan (LEP) mit seinen Teilabschnitten Umwelt und Siedlung, der den Kommunen vorschreibe, wo und wie viel Bauland erschlossen werden darf, müsse dringend angepasst werden. Kleine, neue Baugebiete in allen Gemeindebezirken Mandelbachtals wären hilfreich, um bauwillige Familien aus dem Mandelbachtal zukünftig zu halten bzw. neue Mitbürger zu gewinnen.