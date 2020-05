Schon wieder ist diese schreckliche Plage da : Äußerste Vorsicht vor diesen heimtückischen Biestern

Am Höllengässchen in Bliesmengen-Bolchen sind Bäume markiert, an denen die Eichenprozessionsspinner gefunden wurden. Diese gefährlichen Tiere sind wieder auf dem Vormarsch. Foto: BeckerBredel

Mandelbachtal An einigen Stellen in der Gemeinde Mandelbachtal müssen die gefährlichen Eichenprozessionsspinner unschädlich gemacht werden.

Die Gemeinde Mandelbachtal geht derzeit aktiv gegen den Eichenprozessionsspinner vor. An mehreren Stellen in der Gemeinde tauchen die großen Gespinste der Raupen auf und müssen entfernt werden. Im Mai und Juni beginnen die Eichenprozessionsspinner mit der Verpuppung. Dazu bilden die Raupen große Gespinstnester, die gefährlich für den Menschen sein können. Die Raupen haben kleine Brennhaare, die leicht abbrechen und mit Widerhaken versehen sind. Sie enthalten das Eiweiß „Thaumetopoein“, das bei Berührung toxische Reaktionen auslöst. Die Brennhaare reizen die Oberhaut sowie auch die Schleimhäute und können Knötchen, Quaddeln und Hautentzündungen auslösen, auf Mund- und Nasenschleimhaut durch Einatmen der Haare kann Bronchitis bis hin zu Asthma ausgelöst werden.

An öffentlichen Plätzen geht der Bauhof der Gemeinde Mandelbachtal in Schutzanzügen mit Gasbrennern gegen die Raupen vor. Eine gute Ausrüstung ist hier alles. „Diese Methode hat sich bei uns bewährt. So können wir schnell reagieren, und das ist für uns das Wichtigste. Wir haben einen Mitarbeiter, der dies schon im sechszehnten Jahr macht und deshalb sehr erfahren ist“, erklärt Bruno Breyer, der Bauhofleiter der Gemeinde.

Unter anderem an der Grundschule und im Eichenweg in Ormesheim habe man bereits Nester entfernt, Anfang der Woche waren die Mitarbeiter ganze Tage lang mit der Arbeit beschäftigt. Wo Menschen nicht unmittelbar gefährdet sind, wurden, wie am Fuß- und Radweg an der Landstraße zwischen Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen Hinweisschilder aufgestellt, damit Passanten noch frühzeitig einen großen Bogen um die befallenen Bäume machen können.