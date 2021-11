SPD Ormesheim : Treffen zu Plänen für die neue Halle in Ormesheim

Ormesheim SPD-Ortsvorsteher Denis Weigerding will am kommenden Donnerstag öffentlich über den Stand der Dinge informieren lassen.

„Mit Freude haben wir in der Saarbrücker Zeitung lesen können, dass sich nun auch die CDU-Vertreter im Gemeinderat Mandelbachtal und Ortsrat von Ormesheim für den Neubau einer Kulturhalle einsetzen wollen“, so Rainer Barth vom SPD-Ortsverein Ormesheim. Bisher sei die CDU-Mandelbachtal nämlich eher als Bremser aufgetreten, so Barth.

„In der im September 2020 durchgeführten Gemeinderatssitzung wurde ein erfahrener und von allen Fraktionen akzeptierter städtebaulicher Projektberaters gehört. Dieser berät die saarländischen Gemeinden in der Durchführung der Städtebauförderung ISEK (Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte). Der Hallenbau für die Gemeinde Ormesheim wird im Rahmen dieser Förderung zum überwiegenden Teil mit Zuschüssen finanziert. Der Berater empfahl dem Gremium, eine kleine handlungsfähige öffentlich tagende Lenkungskommission für das Ormesheimer Bauvorhaben einzurichten. Darin sollten auch die Ormesheimer Vereine die Möglichkeit erhalten, ihre Vorstellungen von einer künftigen Kulturhalle einzubringen“, blickt Barth zurück.

Die CDU habe durch einen eigenen Antrag diese Empfehlung im Gemeinderat verhindert, indem sie in der Gemeinderatssitzung per Mehrheitsbeschluss den nichtöffentlich tagenden Finanzausschuss, der aus 13 Gemeinderatsmitgliedern aller Ortsteile bestehe, und in der sich zwei Ormesheimer Vertreter in der Minderheit befänden, zur Lenkungskommission für den Ormesheimer Hallenbau bestimmt, so SPD-Gemeinderatsmitglied Wolfgang Anna. Diese Entscheidung habe zur Folge gehabt, dass sich keine Vertreter der Ormesheimer Vereine bisher an den Beratungen beteiligen konnten und der nicht zum Ausschuss gehörende Ortsvorsteher von Ormesheim sich nicht direkt am Entscheidungsprozess der Lenkungsgruppe einbringen konnte.

Dadurch seien zusätzliche Risiken hinsichtlich des Projektfortschrittes nicht einzuschätzen und eine mangelnde Transparenz gegenüber den Bürgern und Vereinen von Ormesheim die Folge. Besonders enttäuscht sei man von den Ormesheimer CDU-Vertretern in Gemeinderat und Ortsrat gewesen, die sich bisher auffallend zurückgehalten hätten, so SPD-Ortsvorsteher Denis Weigerding. „Umso erfreuter bin ich, dass die CDU jetzt auf den Zug aufspringen möchte. „Aber besser spät als nie“, so Weigerding weiter.

Das Ormesheimer Hallenprojekt werde von der Gemeindeverwaltung unter aktueller Leitung der Bürgermeisterin Maria Vermeulen in ständiger Abstimmung mit dem Gemeinderat im Rahmen der Städtebauförderung ohne bisherigen Verzug fortgesetzt.