Seniorenpark in Ommersheim : Die Planungen für den Seniorenpark Gangelbrunnen

Ommersheim Die Präsentation im Rahmen der Ortsratssitzung in der Saarpfalz-Halle stieß auch auf großes Interesse der Bevölkerung.

Es gibt in der Gemeinde Mandelbachtal eine Senioreneinrichtung in Ormesheim. Das soll sich nun ändern. In der Ortsratssitzung in der Saarpfalz-Halle in Ommersheim vwurde am Dienstagabend das Konzept eines „(Mehr)-Generationen Wohn- und Serviceparks Gangelbrunnen“ vorgestellt. Die Planungen stoßen offensichtlich auch in der Bevölkerung auf großes Interesse, hatten sich doch über 50 Gäste zur Sitzung eingefunden.