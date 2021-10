Karnevalsverein Bebelsheim : Bebelsheims Karnevalisten bereiten die Session vor

Bebelsheim Auf der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand weitgehend in den Ämtern bestätigt. Die Zahl der Aktiven ist in der Pandemie sogar angestiegen.

In seinem Bericht blickte er auf die besondere „Corona-Zeit“ zurück, während der die letzte Session vorwiegend online stattfand. Durch zahlreiche Videos, sowie eine Heringsaktion am Rosenmontag sei die Faasenacht zelebriert worden. Nagel dankte allen Beteiligten und Helfern und hoffte, dass nächstes Jahr wieder alles in normaler Umgebung von statten gehen könne. Elferratspräsident und Bebelsheims Ortsvorsteher Bertram Nagel würdigte das Engagement vieler in der vergangenen, etwas anderen, Session. Er stellte fest, dass es trotz der, durch die Pandemie notwendigen, Einschränkungen keine Einbrüche in der Zahl der Aktiven gegeben habe. Im Gegenteil sei deren Zahl leicht angestiegen, sodass der KVB für die nächste, hoffentlich in Präsens stattfindende, „fünfte Jahreszeit“ bestens gerüstet sei. Kassierer Axel Müller konnte von einer guten Kassenlage berichten.