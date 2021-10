KEB Saarpfalz : Wie man die letzte Lebensphase gestalten kann

Ommersheim Im Rahmen der 10. Hospiztage im Saarpfalz-Kreis zeigt die Katholische Erwachsenenbildung seit einigen Tagen noch bis 6. November eine Ausstellung zum Thema „Leben im Tod – Tod im Leben“ in der Kirche Mariä Heimsuchung in Ommersheim (Hofstraße).

Wer an einem Austausch interessiert ist und/oder haupt- und ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen kennenlernen will, kann am Donnerstag, 28. Oktober, kommen. Von 16 bis 18 Uhr trifft sich die Hospizgruppe St. Ingbert/Mandelbachtal in der Kirche.