Gräbersegnung in Mandelbachtal : In Mandelbachtal werden die Gräber gesegnet

Mandelbachtal Am Sonntag, 31. Oktober, und dem Feiertag Allerheiligen, 1. November, werden in den Gemeinden der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere in Mandelbachtal Gräber gesegnet. Sonntags wird das in Bliesmengen-Bolchen, um 10 Uhr im Anschluss an eine Eucharistiefeier in der Kirche stattfinden.

