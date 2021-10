Gemeindebezirk Schiffweiler : Trauer in Schiffweiler um Winfried Dietz

Trauer in Schiffweiler um Winfried Dietz

Schiffweiler Im engsten Kreis haben die Familie und Freunde jetzt Abschied von Winfried Dietz genommen, der am 27. Juli nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren verstorben ist.

Mit dem Tod von Winfried Dietz, Freunde durften ihn Fiete nennen, verliert die ehemalige Bergmannsgemeinde Schiffweiler einen wichtigen Fürsprecher, der im Einsatz für eine gute Sache auch klare Worte fand. Einen Menschen, der sich mit Haut und Haar mit der Gemeinde identifizierte, in der er am 26. April 1948 im Schwesternhaus geboren wurde und in der er mit einer vierjährigen Unterbrechung während der Saarbrücker Studienzeit stets wohnte.