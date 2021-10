Gemeinsamer Vorstand gewählt : SPD-Ortsvereine in Weiskirchen schließen sich zusammen

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins der Gemeinde Weiskirchen (von links): Eugen Hilgert, Karsten Kiefer, Peter Groß, Raymond Greuter, Engelbert Gehentges, Maria Greuter und Janik Meier. Es fehlt Heinz Brutscher Foto: SPD Weiskirchen

Weiskirchen Die SPD-Ortsvereine in der Gemeinde Weiskirchen haben sich zusammengeschlossen. Unter Beachtung der zurzeit geltenden Hygienemaßnahmen fand eine gemeinsame Mitgliederversammlung aller Ortsvereine in der Gemeinde statt, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt.

Nachdem im Vorfeld alle Parteigremien sowie die Ortsvereine dem Vereinszusammenschluss zugestimmt haben, stand im Mittelpunkt des Treffens die Vorstandsneuwahl.

Im Beisein von Martina Holzner, SPD-Kreisvorsitzende und MdL, wurde der neue Vorstand gewählt. Neuer Vorstandsvorsitzende ist Eugen Hilgert. Seine Vertreter sind Karsten Kiefer, Peter Groß sowie Engelbert Gehentges. Zum Kassierer wurde Janik Meier und als Beisitzer Raymond Greuter, Maria Greuter, Christiane Leroux, Kurt Fett sowie Heinz Brutscher gewählt. Neuer Vereinsname ist SPD-Ortsverein Gemeinde Weiskirchen.