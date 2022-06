Gemeinderat Mandelbachtal : Aus Sportplatz in Habkirchen wird eine Sonnenstrom-Anlage

Mandelbachtal/Habkirchen Das brach liegende gemeindeeigene Gelände soll Schauplatz eines Pilotprojektes für die neuen Energieversorgungs-Ziele Mandelbachtals werden.

„Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen“, beschrieb Manfred Dier in der jüngsten Mandelbachtaler Gemeinderatssitzung den Hintergrund eines Antrages seiner FWG-Gemeinderatsfraktion. „Die Fläche ist überragend geeignet,“ so der Fraktionsvorsitzende. Die Freien Wähler forderten, dass auf dem ehemaligen Habkircher Sportplatz Photovoltaik-Anlagen (PV) errichtet werden sollen. Das Gelände gehört der Gemeinde Mandelbachtal und wäre somit erste Priorität. Die Eigentumsverhältnisse seien einfacher als bei den anderen Alternativen (wir berichteten), in denen man oft zunächst mit zahlreichen privaten Eigentümer eine Einigung herbeiführen müsste. Den Politikern schwebt vor, in einem ersten Schritt, zuerst die mögliche Fläche, die zur Verfügung steht, abklären zu lassen. Als Nächstes wäre es erforderlich, dass die Beantragung von eventuellen Fördermittel geprüft wird. Diese könnten für die Renaturierung des Platzes und für den Abriss des mehr als maroden Sportheims verwand werden. Schlussendlich ginge es um das Einholen von Angeboten für die Vorbereitung und die Errichtung der PV-Anlage. Auch sei es erforderlich, dass die Rahmenbedingungen frühzeitig feststünden. Betreibt die Gemeinde die Anlage selbst, und falls ja, in welcher Rechtsform, oder werde an einen Investor verkauft oder verpachtet.