Gefährlicher Eingriff : Saarlandweite Serie reißt nicht ab: schon wieder Radmuttern an Autofelgen gelöst

Serie reißt nicht ab: Immer wieder werden Radmuttern gelöst. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mandelbachtal Überall im Saarland machen sich zurzeit Täter an Autos zu schaffen und bringen damit Fahrer in große Gefahr. Nach Fällen in Nohfelden, Wadern und Gersheim folgt jetzt der nächste in Mandelbachtal.

Ermittler gehen zurzeit im Saarland zahlreichen Taten nach, bei denen Autofahrer in gefährliche Situationen gebracht werden. Mehrfach haben Unbekannte an Felgen Radmuttern gelöst. Oftmals bemerkten dies die Betroffenen, als sie bereits mit ihrem Wagen unterwegs waren.

Zuletzt meldete sich eine Frau bei der Homburger Polizei mit einem ähnlichen Zwischenfall. Sie wollte in Mandelbachtal mit ihrem Fahrzeug starten. Noch bevor sie sich im Mandelbachtaler Ortsteil Ommersheim auf den Weg machte, entdeckte sie, dass sich jemand an ihrer Karosse zu schaffen gemacht hatte.

Am linken Vorderrad waren die Muttern gelöst. Eine Ahnung, wer das anstellte, hat sie nicht. Wie ein Polizeisprecher meldet, liegen auch den Ermittlern bislang trotz gesicherter Spuren keine Hinweise vor.

Darum setzen die Beamten nun auf die Mithilfe seitens der Bevölkerung. So soll der Täter nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag, 31. Mai, zwischen 8 und 12.30 Uhr zu Werke gegangen sein. Das weiße Auto stand in dieser Zeit in der Ommersheimer Straße Ziegelhütte.