Bürgerbus in Mandelbachtal : Bürgerbus in Mandelbachtal erfolgreich gestartet

Bürgerbus in Mandelbachtal erfolgreich gestartet

Mit diesem Team startete Anfang Mai das Projekt Bürgerbus in der Gemeinde Mandelbachtal (rechts Bürgermeisterin Maria Vermeulen). Foto: Peter Gaschott

Mandelbachtal Bürgermeisterin Maria Vermeulen zieht nach den ersten vier Wochen seit Projektstart eine positive Zwischenbilanz.

Nach einem Monat Bürgerbus in der Gemeinde Mandelbachtal hat Bürgermeisterin Maria Vermeulen eine erste Bilanz gezogen. „Der Bürgerbus wird seit Fahrtbeginn am 2. Mai gut angenommen. Rund 30 Fahrgäste nutzten ihn, unter anderem zu Fahrten zum Einkaufen, ins Erdbeerland oder zum Blumenkauf. Die Fahrgäste sind begeistert und bilden untereinander sogar schon Fahrgemeinschaften für gemeinsame Unternehmungen. Das Angebot verbessert die Mobilität in unserer Gemeinde und steht insbesondere älteren Menschen als Transportmittel zur Verfügung.“