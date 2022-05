Diebstahl in Ommersheim : Vatertags-Tour endete mit einem Diebstahl

Ommersheim (red) Eine „offensichtliche „Vatertags-Tour“ endete am Donnerstagabend (26. Mai) in Ommersheim kriminell. Gegen 21 Uhr abends zog nach Angaben von Zeugen eine kleine Gruppe von sechs bis acht Personen grölend durch die Pfaffentalstraße.

In einem Vorgarten entdeckten die jungen Männer ein abgemeldetes, nicht fahrbereites Mofa. Dieses nahmen sie an sich, saßen teilweise auf dem Mofa auf, und rollten und schoben es davon. Die Personengruppe wurde letztmalig in der Höllscheider Straße mit dem Mofa gesehen. Danach war das Zweirad verschwunden. Aus Sicht der Polizei besteht der Verdacht des Diebstahls. Das Zweirad wird beschrieben als rot-weißes Mofa des Herstellers Tauris, Typ Fuego 25. Als Besonderheit trägt es einen Fuchsschwanz am Heck.