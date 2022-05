Konzert in Mandelbachtal : Der Landesjugendchor sang in St. Paulus für Ukraine-Flüchtlinge

Der Landesjugendchor bei seinem Benefiz-Konzert in der Kirche St. Paulus in Bliesmengen-Bolchen. Foto: Manfred Pfeiffer

Bliesmengen-Bolchen Mehr als 150 Musikliebhaber waren der Einladung des Verkehrsvereins Mandelbachtal in die katholischen Kirche St. Paulus in Bliesmengen-Bolchen zu einem Benefizkonzert des Landesjugendchores gefolgt. In seiner Begrüßung bedankte sich der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Manfred Pfeiffer, für die gute Resonanz und erläuterte, dass der Erlös des Konzertes komplett in die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Mandelbachtal fließen werde.

Bürgermeisterin Maria Vermeulen ergänzte, dass derzeit rund 60 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Mandelbachtal leben. Sie hatte auch gleich zwei junge Frauen aus der Ukraine mit zu dem Konzert gebracht. Landrat Theophil Gallo erinnerte an die engen Kontakte des Saarpfalz-Kreises zu der Ukraine. Der Kreis pflege seit 2017 Kontakte zum ukrainischen Rayon Pustomyty in der Oblast Lemberg.

Auch Pfarrer Joachim Voss fand die Idee zu dem Konzert großartig. Die Pfarrgemeinde habe gerne die Kirche St. Paulus für dieses schöne Konzert zur Verfügung gestellt. Ortsvorsteher Timm Braun war bereits im Vorfeld des Konzertes in die Organisation mit eingebunden. Der Landesjugendchor (LJC) war nämlich schon seit dem Sonntagmorgen in Bliesmengen- Bolchen zu Gast in der Bliestalhalle um sich einzusingen. Der Dorfverein verkaufte vor der Kirche Getränke an die angereisten Zuhörer.