Vandalismus in Mandelbachtal : Vandalismus und Diebstähle in Mandelbachtal

Erfweiler-Ehlingen In der Nacht zumj vergangenen Sonntag (5. Juni) ist es in Erfweiler-Ehlingen zu mehreren Straftaten durch bislang unbekannte Täter gekommen. Wie die Polizei am DEienstag mitteilte, wurde zunächst gegen 1.30 Uhr eine auf dem Feldweg „Langer Zaun“ (Verbindungsweg zwischen Erfweiler-Ehlingen und Wittersheim) befindliche Schranke mittels Trennschleifer durchtrennt und entwendet.

Hierbei wurde von Zeugen ein dunkler SUV mit Dachbox beobachtet, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Weiter wurde gegen 1.40 Uhr das Ortseingangsschild von Erfweiler-Ehlingen mittels Trennschleifer aus der Trägerfassung herausgelöst und anschließend ebenfalls mitgenommen. Zeugen konnten hier einen weißen Mercedes-Benz beobachten, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Zwischen 4 und 9.30 Uhr kam es zudem zu Sachbeschädigungen an der Hütte des Pensionärsvereins in Erfweiler-Ehlingen. Hier wurden im frei zugänglichen Außenbereich Stühle und ein Zelt beschädigt.