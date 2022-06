Chorkonzert in Bebelsheim : Ein Konzert-Erlebnis in St. Margaretha

Der Chor Vocal'avenue bei seinem Konzert in der Kirche St. Margaretha in Bebelsheim. Foto: Holger Dincher

Bebelsheim Der Chor Vocal'avenue aus Hambach war zu einem Gastspiel in der Bebelsheimer Pfarrkirche.

Dank der Kontakte des 1. Vorsitzenden der Heimatfreunde Bebelsheim Herbert Hartz zu dem französischen Chor Vocal‘avenue gastierte der Chor aus Hambach kürzlich in der Katholischen Kirche St. Margaretha in Bebelsheim. Über 100 Zuhörer waren begeistert. Der Chor mit seinem Dirigenten Patrick Huber bereitete seinem ehrenamtlich tätigen Beschallungsmeister Herbert Hartz ein besonderes Geschenk: ein Konzert nach seiner Wahl und seinem Bestimmungsort. „Die Kontaktaufnahme unseres 1. Vorsitzenden zu dem Chor erfolgte vor etwa sieben Jahren. Seitdem hat er einige Konzerte mitgestaltet. Wäre die Pandemie nicht dazwischengekommen, wären es sicher noch viele mehr gewesen,“ betonte die 2. Vorsitzende der Heimatfreunde, Patricia Uth in ihrer Begrüßungsansprache. Sie ging dabei auch auf die historische Verbundenheit der Dörfer im „krummen Elsass“ zur hiesigen Region ein: „Der Bebelsheimer Kirchturm, das Wahrzeichen des Ortes, ist einer von über 20 Rundtürmen in der Blies-Region. Etwa 17 solcher Rundtürme (wahrscheinlich einst als Wach- und Wehrtürme erbaut) befinden sich auch im grenznahen Elsass.“