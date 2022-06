Rassegefügelverein : Hähne krähen in Heckendalheim um die Wette

Eine Hähnewettkrähen steigt in Heckendalheim. Foto: Iris Maurer

Heckendalheim Der Rassegeflügelzuchtverein Heckendalheim lädt wieder ein zum großen Hähnewettkrähen am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, ein. Wer seinen stimmkräftigen Hahn ins Rennen schicken möchte, kommt am Sonntag zum Dorfplatz in Heckendalheim.

