In unserer neuen Serie kommen die Ortsvorsteher zu Wort : Der große Panoramablick auf dem Allenberg

Bliesmengen-Bolchen Ortsvorsteher zeigen uns ihre Lieblingsplätze und erzählen auch von den Vorhaben, die vor ihnen liegen.

Analog geht es im Dorf zu, Netzwerker ist er auch dort. „Ich will für jeden ansprechbar sein“, sagt er und sieht sich als Vermittler im Ort und zum Rathaus in Ormesheim. „Als Nachfolger von Bernhard Faas tritt man in große Fußstapfen. Er hat am Anfang viel Kritik bekommen, nachher hatte er alle überzeugt. Ein neuer Ortsvorsteher war schwer zu finden. Für mich als junger Mann ist das auch nicht einfach“, sagt er und freut sich, als eine betagte Nachbarin an seiner Garge vorbeigeht und ihm zuruft: „Gudd, dass das jetzt mool e Junger machd.“ Er wisse, dass man es nicht jedem recht machen könne. Trotzdem wolle er mit jedem in den Dialog treten.