Großreinemachen ist in Mandelbachtal angesagt : Osterputz in Erfweiler-Ehlingen

Erfweiler-Ehlingen Am Wochenende von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. März, wird in Erfweiler-Ehlingen ein „Osterputz in der Natur“ stattfinden. Dies teilte Ortsvorsteher Michael Abel mit. Es ist der Ersatz für die in diesem Jahr erneut nicht stattfindende Aktion „Saarland Picobello“ des Entsorgungsverbandes.

