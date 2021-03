Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Die CDU Mandelbachtal plädiert für die Photovoltaik

Mandelbachtal Die CDU im Mandelbachtal unterstützt die Initiative, in der Gemeinde ein aktives Klimaschutzmanagement zu installieren (wir berichteten). In seiner jüngsten Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, zunächst für die Dauer von zwei Jahren ein Klimaschutzmanagement zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes zu beantragen.

Dies gilt selbstverständlich auch für den Energiesektor, wobei für die CDU Windkraft im Mandelbachtal keine Option mehr ist, da die Union die möglichen Flächen im näheren Umfeld von Dörfern wie in den Wäldern mitten in der Biosphäre ablehnt. „Für uns müssen Maßnahmen zum Klimaschutz eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden, vor allem mit Blick auf erneuerbare Energien. Die Diskussion um Windkraft in der Stadt Blieskastel hat nochmals gezeigt, dass diese Themen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden werden dürfen“, führt der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Matthias Hofmann aus.