Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Der Ortsrat tritt zusammen

Erfweiler-Ehlingen An diesem Dienstag, 23. März, findet um 18 Uhr die 8. Sitzung des Ortsrats Erfweiler-Ehlingen statt – und zwar digital. Ortsvorsteher Michael Abel teilte mit, dass die Teilnahme der Öffentlichkeit per Telefon, (089) 95467578, oder per Internet über die Adresse https://signin.webex.com/join möglich ist.

Für beide Zugangsarten gilt die Meeting-Kennnummer (Zugriffscode für die Sitzung) 1815389167, sowie das Meeting Passwort 2303.