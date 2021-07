Baustelle in Mandelbachtal : Auf der Landstraße 238 geht fast nichts mehr

Bliesmengen-Bolchen/Ormesheim Zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim blockieren wochenlang Straßen-Sanierungsarbeiten den Verkehr.

Aus Richtung Bliesmengen-Bolchen versperren einem spätestens ab dem Einmündungsbereich zum Wallfahrtsort Bagger und Baustellenmaschinen die Weiterfahrt. Es geht nur links ab zu den Gastronomiebetrieben oder zur Naturbühne. An ein Durchkommen ist naheliegender Weise nicht zu denken. Umkehren ist also notwendig. Umwege entweder über Habkirchen, Bebelsheim und Wittersheim oder gar über Bliesransbach und Fechingen und Eschringen sind unausweichlich. Auch in der anderen Richtung kann man zwar noch die L 238, von der Ormesheimer Adenauerstraße aus kommend, passieren. Das geht einige Kilometer gut. Doch spätestens kurz vor der Abzweigung zur Deponie auf der rechten Seite ist Schluss mit Fahren. Hier steht sogar eine Ampel, die den Verkehr regelt. Der Grund ist, dass natürlich auch hier nur in eine einzige Richtung weitergefahren werden kann. Und zwar zur Deponie, genauer zum Wertstoffhof. Doch die Straße dazu ist, zumindest am Anfang, zu schmal für beide Richtungen und auch nicht für Lkw, sollten diese theoretisch gleichzeitig hier hineinfahren wollen. Die Lichtzeichenanlage steuert, dass immer nur Fahrzeuge in die Straße hinein oder im wechselnden Schritt wieder herausfahren können. Laut Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) soll dieser erste Abschnitt am 13. August beendet sein. Dann wird es jedoch noch schwieriger: Die Zufahrt von der Adenauerstraße bis zur Deponie wird ebenfalls erneuert. Geplantes Ende: 3. September. Das Gleiche blüht auch „Mengebolchen“ in der Zeit danach bis zum 24. September. Dann nämlich wird in der anderen Richtung die Gräfinthaler Straße ab dem Kreuzungsbereich der L 105 ebenfalls voll gesperrt. Sollten die Arbeiten im Plan sein, dauert die Baustelle bis Ende September. Insgesamt drei Teile umfassen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn. Eine Strecke von fast sieben Kilometern ist betroffen.