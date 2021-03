Vandalismus in Ormesheim : Unbekannter schlägt Scheibe eines Autos ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

Ormesheim Am Dienstag, 16. März, ist im Zeitraum zwischen 15 und 22.30 Uhr im Tannenweg in Ormesheim ein silberfarbener Seat Ibiza mutwillig beschädigt worden. Ein Unbekannter schlug die Heckscheibe des am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs ein.

