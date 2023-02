Viele Termine ab dem 3. Februar : Auch in Mandelbachtal geht die Faasenachts-Post ab

Auch in Mandelbachtal sind die Narren los. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mandelbachtal Zahlreiche Kappensitzungen und närrische Partys.

Auch in Mandelbachtal wird wieder Faasenacht gefeiert. Bürgermeisterin Maria Vermeulen und der Vorsitzende des Verkehrsvereins Mandelbachtal, Manfred Pfeiffer, freuen sich auf die zahlreichen närrischen Veranstaltungen. Folgende Termine stehen noch an:

Freitag, 3. Februar: 19.11 Uhr: 2. Kappensitzung des KV Bebelsheim „6 x 11 Jahre KVB“ im Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim. Eintritt: 12 Euro Tickets unter Hotline (0 68 04) 62 45. 19.11 Uhr: Kappensitzung „Das Leben ist schön“ des Sportvereins Heckendalheim im Dorfgemeinschaftshaus Heckendalheim. Eintritt: 10 Euro, Einlass ab 18 Uhr. Kartenvorverkauf im „Dorfkrug“ in Heckendalheim, in den Bäckereien Mohr und Hoffmann und im Mandelbachtaler Erzgebirgsladen (Post) in Ommersheim.

Samstag, 4. Februar: 20.11 Uhr: 1. Fastnachtschau des Kultur- und Theatervereins Ormesheim (KTV) „Halligalli im Zirkuszelt“ im Festsaal Niederländer. Eintritt: 12 Euro.

Sonntag, 5. Februar: 15.11 Uhr Mandelbachtaler Senioren- und Familienkappensitzung des Karnevalvereins „Die Neandertaler“ Bliesmengen-Bolchen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Mandelbachtal. Eintritt: 5 Euro. Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre und Senioren: 3,50 Euro.

Samstag, 11. Februar: 19.11 Uhr: 3. Kappensitzung des Karnevalvereins Bebelsheim „6 x 11 Jahre KVB“ im Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft; 20 Uhr: Kappensitzung des Karnevalvereins „Die Sackschisser“ in der Saarpfalz-Halle in Ommersheim. Einlass ab 19 Uhr. Kartenvorverkauf in den Bäckereien Mohr und Hofmann in Ommersheim. 20.11 Uhr: 2. Fastnachtschau des Kultur- und Theatervereins Ormesheim (KTV) „Halligalli im Zirkuszelt im Festsaal Niederländer. Eintritt: 12 Euro.

Sonntag, 12. Februar: 15.11 Uhr: Kindermaskenball des Karnevalvereins „Die Neandertaler“ in der Bliestalhalle in Bliesmengen-Bolchen; 15.11 Uhr: Kinderfaasenacht des Karnevalvereines „Die Sackschisser“ mit großer Zaubershow in der Saarpfalz-Halle in Ommersheim. Einlass ab 14 Uhr. Eintritt: 1,50 Euro.

Fetter Donnerstag, 16. Februar: 11.11 Uhr: Rathaussturm „Manege frei für die Mandelbachtaler Narretei“ am Rathaus in Ormesheim, danach närrisches Treiben im Festsaal Niederländer mit buntem Bühnenprogramm. Eintritt frei; 20.11 Uhr: Fetter-Donnerstag-Partymarathon (FeDoPa) des Jugendclubs Ommersheim in der Saarpfalz-Halle.

Fastnachts-Samstag, 18. Februar: 19.11 Uhr: BeMaBüBa-Maskenball des KV Bebelsheim im Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim. Eintritt: 5 Euro, 19.11 Uhr: Erster Menger-Bolcher Nachtumzug, Beginn: Am Höllenberg, Ende: Auf dem Festplatz., 20.11 Uhr Faasenachtsparty des Jugendclubs Bliesmengen-Bolchen mit DJ Moh in der Bliestalhalle. Eintritt: 5 Euro, 20.11 Uhr: Musikerball des Musikvereins Ommersheim mit der Band „Firma Holunder“ in der Saarpfalz-Halle in Ommersheim. Einlass ab 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf im Erzgebirgsladen, in den Bäckereien Mohr und Hofmann in Ommersheim oder im Internet unter www.mvommersheim.de. Eintritt: Vorverkauf: 12 Euro, Abendkasse: 14 Euro.

Fastnachts-Sonntag, 19. Februar: 15 Uhr Kindermaskenball des TuS Ommersheim in der Saar-Pfalz-Halle in Ommersheim. Einlass: 14.30 Uhr. Eintritt: 2 Euro.