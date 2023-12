Überherrn/Saarwellingen/Nalbach Puppenpalast macht Halt im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis · Der Puppenpalast Gastspiele kommt mit seiner XL Bühne in den Landkreis Saarlouis. Dabei gastiert er am Montag, 15. Januar, in Überherrn im katholischen Pfarrheim St. Monika, am Mittwoch, 17. Januar, im Alten Rathaus in Saarwellingen sowie am Montag, 22. Januar, im Jakob Ziegler Haus in Nalbach.

17.12.2023 , 11:37 Uhr

Der Puppenpalast von Michael Henne macht Halt in Überherrn, Saarwellingen und Nalbach. Foto: Horst Ruhland​