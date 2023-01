Grundschulen in Mandelbachtal : Diskussionen um neuen Schul-Standort

Wittersheim In der ehemaligen Wittersheimer Schule sind Flüchtlinge untergebracht. Im neuen Schuljahr sollen dort auch Grundschüler unterrichtet werden. Eltern sind skeptisch.

Immer wieder kamen Fragen von Eltern auf, die einen unfreiwilligen Kontakt der Schüler mit Flüchtlingen und schulfremden Personen kritisch sehen. „Sie werden immer eine Durchmischung haben. Die Migranten sind Leute. Das sind keine Verbrecher“, betonte Wannemacher. Bauamtsleiterin Petra Schößer-Werner konnte in Aussicht stellen, dass die Abtrennung zu den Flüchtlingswohnungen verbessert wird, um den Eltern-Bedenken Rechnung zu tragen. Die Frage nach der Existenz eines „Plan B“, musste Paul Wannemacher jedoch mehrfach verneinen. „Ich garantiere Ihnen, dass alle Baumaßnahmen zum ersten Schultag fertig werden“, so der Architekt. „Das ist fatal, das hätte man wissen können. Alles ist seit 2015 bekannt“, bemängelte Katharina Schneider. Sorgen bereiten der Ommersheimerin die Trennung von Geschwisterkindern und der Abholaufwand an zwei Standorten. Ihr entstünden dadurch Mehrkosten für gut 200 Kilometern pro Monat. Sie hält die Nutzung der Hausmeister-/Sozialwohnungen am bisherigen Standort stattdessen für sinnvoll. Diese sind laut Bürgermeisterin nicht geeignet. Auch eine Container-Lösung käme wegen der Hitze im Sommer und der Einschränkungen auf dem Schulhof nicht in Frage, so die Bauamtsleiterin. Ein Neu- oder Anbau wäre zu langwierig, so Vermeulen.