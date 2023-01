Kreis Saarlouis : Vereinshaus Siersburg wird zur Notunterkunft für Flüchtlinge

Siersburg Die Gemeinde Rehlingen-Siersburg muss wegen mangelnden Wohnraums für Flüchtlinge nun das Vereinshaus Siersburg als Notunterkunft nutzen.

Wie Bürgermeister Joshua Pawlak am Mittwoch mitteilte, kann die Gemeinde die Personen, die über die Landesaufnahmestelle Lebach zur dezentralen Unterbringung an die Kommunen überstellt werden, nicht zeitnah unterbringen. „Aufgrund der großen Flüchtlingsbewegungen sind die Zuweisungen sehr kurzfristig, da die Kapazitäten in Lebach auch nur begrenzt sind“, erklärt Pawlak. In der Regel bleibe den Kommunen oftmals nur eine Woche Zeit, zwischen der Mitteilung, dass eine Einzelperson oder Familie kommt, und der tatsächlichen Ankunft. In dieser Zeit muss die Gemeinde Wohnungen finden und ausstatten, mit den den nötigsten Einrichtungsgegenständen wie Küche oder Betten.