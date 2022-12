Theater in Erfweiler-Ehlingen : Ein ganzes Dorf spielte „Aschenputtel“

Erfweiler-Ehlingen Die Theatergruppe „Märchen T.E.E.“ brachte in der Mandelbachhalle in Erfweiler-Ehlingen die bekannte Geschichte dreimal auf die Bühne.

Mehr als 30 Akteure setzten in der jeweils vollbesetzten Mandelbachhalle in Erfweiler-Ehlingen das Grimm’sche Märchen Aschenputtel dreimal in Szene. Viele Wochen hatten sich die Schauspieler aus allen Generationen auf den großen Auftritt vorbereitet und wurden von Regisseurin Claudia Knauf dabei begleitet und in ihre Rollen eingestimmt. Die Theatergruppe Märchen T.E.E bot bei den drei Aufführungen allerbeste Familienunterhaltung mit einer großen Portion Romantik und viel Humor.

In der bekannten Handlung spielte Aschenputtel, dargestellt von Jolina Clemens und Sofie Henrich, die Hauptrolle. Sie erduldete dabei die Grausamkeiten durch ihre Stiefschwestern Anastasia (Alexandra Jung) und Drisella (Alin Dorscheid) und vor allem ihrer Stiefmutter (Kristina Ries). Zwei gute Feen brachten dann die Wende. Gegen alle Widerstände erfüllten sie den größten Wunsch des Mädchens, die Teilnahme am großen Ball am königlichen Schloss. Alles Weitere der Handlung ist bekannt und die guten Feen hatten letztendlich recht: „Am Ende wird immer alles gut, und wenn es noch nicht gut sein sollte, ist es auch noch nicht das Ende“. Bei den Vorführungen gelang es, mit heiterem Sound, witzigen Dialogen und aufwendigen Kostümen besondere Höhepunkte mit einem furiosen Finale zu präsentieren. Gemeinsam mit der einheimischen Band Rolling Bones in der Besetzung mit Andreas Knauf, Volker Wesely, Dirk Bürgdorfer, Simone Rudolf, Helena Rudolf war auch ein bunter Strauß an Songs gebunden worden. Jedes Mal schien es so, als stünde das halbe Dorf als Schauspieler auf der Bühne. Die andere Hälfte des Dorfes saß in der Mandelbachhalle im Publikum und schaute zu.