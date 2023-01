Feuerwehr Mandelbachtal : Mandelbachtal ehrte Feuerwehrleute

Ormesheim Bei der Veranstaltung in Ormesheim wurden langjähriges Engagement aber auch der Einsatz während der Pandemie gewürdigt.

Bürgermeisterin Maria Vermeulen hob die Arbeit der Ehrenamtlichen hervor. „Ihr macht einen tollen Job, seid Tag und Nacht einsatzbereit. Mandelbachtal ist stolz auf Euch und braucht euch alle“, so das Gemeindeoberhaupt. Wehrführer Michael Schrögler freute sich so viele aus allen acht Löschbezirken mit ihren Führungskräften begrüßen zu können. Er erinnerte daran, dass die letzten Jahre große Herausforderungen bereitgehalten hatten, waren durch coronabedingte Verbote gekennzeichnet. Seien 2020 lediglich 63 Einsätze zu verzeichnen gewesen, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 105 und im Jahr 2022 wurden bis dato 172 gezählt. Er konnte von einigen wichtigen Anschaffungen berichten. So seien Stromerzeuger, Gasmessgeräte und Tragkraftspritzen gekauft und an die jeweiligen Löschbezirke ausgeliefert worden. Auch wurden noch zwei Wärmebildkameras beschafft und die Brandschutz-Überbekleidung für Atemschutzgeräteträger ergänzt, was fortgeführt werde. Dankenswerterweise habe sich die Gemeinde bereiterklärt ab nächstem Jahr die Prüfung der Elektrogeräte vorzunehmen. Auch er bedankte sich für das Engagement aller. Schrögler: „Das Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, das Ehrenamt ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“ Zu keiner Zeit, auch in den Hochphasen der Pandemie, so Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner, sei kreisweit ein Löschbezirk abgemeldet gewesen. Dies zeuge von hoher Disziplin und Vorsicht der Feuerwehrangehörigen, die sich mit dem Virus „engagiert“ hätten und zu jeder Zeit einsatzbereit waren. So sei die Zahl der Wehrangehörigen im aktiven Bereich stabil gewesen, im Nachwuchsbereich bei den Jugendwehren sei sogar ein leichtes Plus zu verzeichnen. Wagner sprach sich dafür aus, dass die Ehrenamtlichen durch mehr Hauptamtliche unterstützt werden, denn nur so sei auf Dauer das Ehrenamt leistbar. Neben den Ehrungen durch die Gemeinde, Kreis und Land, nahm Albert Zitt als Beauftragter für Alterskameradschaft im Landesfeuerwehrverband noch Ehrungen vor.