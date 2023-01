Spielvereinigung Bebelsheim/Wittersheim : Viel Lob und Ehre für Sport-Funktionär Gerd Keipert

Bebelsheim/Wittersheim In der Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung Bebelsheim/Wittersheim wurden die Verdienste ihres langjährigen Vorsitzenden gewürdigt.

„Gerd Keipert ist die Spielvereinigung Bebelsheim/Wittersheim,“ stellte Finanzvorstand des Vereins, Jürgen Fuchs, in der Jahreshauptversammlung im Sportheim fest. Deshalb sei es auch wichtig gewesen, den langjährigen Vereinschef zu ehren. Geschehen war es durch den Ehrenamtsbeauftragten des saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) und Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Hans Josef Westrich im September vor dem zweiten Schlager Open Air. Er überreichte damals eine Urkunde des DFB und dessen Ehrenamtsuhr sowie die Sonderplakette und Urkunde des SFV.

Westrich hob er heraus, dass Keipert insgesamt 46 Jahre, von 1975 bis 2021, ununterbrochen dem Vorstand seines rund 300 Mitglieder zählenden Clubs angehört hatte. In derselben Veranstaltung wurde Keipert zum ersten Ehrenpräsidenten der Spielvereinigung ernannt. Während seiner Vorsitzenden-Tätigkeit konnten vier Meisterschaften der Aktiven-Fußballmannschaften gefeiert werden. Davor, von 1979 bis 1981, war der Geehrte Kassierer und 1981/82 stellvertretender Vorsitzender gewesen. Unter seiner Führung wurden zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen an der Sportanlage Hemmshof mit viel Eigenleistung durchgeführt. Dazu zählte der Umbau der Heizungsanlage mit Solarthermie, der Anbau der Umkleidekabinen, dem Heizungs- und Abstellraum, aber auch der Anbau des Kühlhauses. Ein großes Projekt war der mit rund 2700 Eigenleistungsstunden durchgeführte Umbau des Tennenplatzes zum Kunstrasenplatz. Daneben wurden der Festplatz gepflastert, das Sportheimdach neu eingedeckt und damit eine Überdachung für Zuschauer und den Imbiss erstellt. Zudem nahm der Verein an rund 30 Dorffesten beider Orte teil. Er veranstaltete selbst rund 30 Oktoberfeste und andere Festivitäten und führte über 30 Fahrten durch. 20 Aktiventrainer seien unter Keiperts Ägide verpflichtet, rund 350 Spieler bei 1170 Spieltagen und rund 100 Spielen im Saarlandpokal eingesetzt worden. Dreimal ist die Spielvereinigung auf- und einmal abgestiegen.